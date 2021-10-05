السيسي يصدر اللائحة التنفيذية لمعهد "تيودور بلهارس للأبحاث"

(أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرار رقم 409 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد "تيودور بلهارس للأبحاث".

وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.

كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة البحوث بالمعهد.