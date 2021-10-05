قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

(أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 411 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمدينة.

كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة البحوث بالمدينة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.