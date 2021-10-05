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قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

05:33 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
قرار جمهوري بإصدار اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(أ ش أ):

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 411 لسنة 2021 بشأن اللائحة التنفيذية لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

وتطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث بالمدينة.

كما تطبق أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة البحوث بالمدينة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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السيسي مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية قانون الخدمة المدنية

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