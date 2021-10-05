"الشيوخ" قاعة بـ"حلة فاخرة" ونائب جديد -صور

كتب- مصراوي:

دق جرس دخول نواب مجلس الشيوخ إلى قاعة المجلس في تمام الساعة العاشرة و50 دقيقة، لبدء دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول، حينها بدأ الأعضاء في التحرك نحو القاعة، تاركين البهو لبدء العمل وإيذانًا بدخول دور الانعقاد محل التنفيذ.



في تمام الساعة 11 و7 دقائق دخل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ليعتلي المنصة؛ ليعلن بدء دور الانعقاد الثاني وسط استقبال حافل للنواب من قِبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار محمود عتمان.



ووسط حالة من التنظيم الفني والإداري والأمني من قِبل موظفي ورجال أمن المجلس انطلق قطار العمل في مجلس الشيوخ، ليبدأ محطته الأولى وهي تلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد للدور العادي الثاني للفصل التشريعي الأول.



وداخل القاعة التي تم تطويرها وصيانتها بإشراف كامل من قِبل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، حيث تم تغيير ألوان المقاعد وجعلها أكثر تنظيمًا وإبهارًا لمن يدخلها للوهلة الأولى.



وبطلاء الأخشاب بألوان ذهبية وصيانتها للحفاظ على تراثها الفرعوني المعماري وصيانة مقاعد النواب لتكون أكثر جودة وجمالًا، بدأت عجلة عمل مجلس الشيوخ بحلة فاخرة وجديدة للقاعة وأداء مميز لأعضاء الأمانة العامة، وكذلك تنظيم دخول وخروج النواب، مع التشديد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ خصوصًا مع مرور البلاد بالموجة الرابعة للفيروس.



وأعرب عدد من النواب، خلال حديثهم إلى "مصراوي"، عن إعجابهم بالتطوير والتجديد الذي جدّ للقاعة خلال الإجازة البرلمانية، مؤكدين أن هذه القاعة تليق بتاريخ مصر البرلماني.



وتعهد النواب بالعمل على الحفاظ على القاعة باعتبارها صورة مشرفة لمصر في جهوريتها الجديدة، موجهًا الشكر إلى الأمانة العامة للمجلس على هذا المجهود الرائع.



وشددت الإذاعة الداخلية للمجلس، قبل بداية الجلسة بدقائق، على ضرورة ارتداء الكمامات وعدم الاختلاط بين النواب؛ حفاظًا على أرواحهم وصحتهم من الفيروس اللعين.



ومع دقات الساعة 11 و9 دقائق بدأت الجلسة بتوجيه التهنئة إلى النواب من قِبل رئيس المجلس ببدء دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول، ثم بدأت الجلسة الافتتاحية الاعتذارات ثم تلاوة قراري رئيس الجمهورية بدعوة دور الانعقاد الثاني وفض دور الانعقاد الأول.



ولم يتأخر رئيس المجلس في توجيه التحية للقيادة السياسية والدعم الكامل من قِبل المجلس ونوابه للسياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم جاءت كلمة رئيس المجلس للإعلان عن بدء دور الانعقاد العادي الثاني وتقديم التحية والتقدير للقيادة السياسية والتهنئة للقيادة والقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة.



ومن حسن الطالع أن تبدأ أعمال المجلس مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، هكذا أكد رئيس المجلس، الذي بدوره طالب النواب بضرورة العمل في دور الانعقاد الثاني كما كانوا يعملون بل وبأكثر في هذا الدور الجديد من عمل مجلس الشيوخ.

أول يوم شيوخ

في 4 مايو الماضي، أعلن رئيس مجلس الشيوخ خلو مقعد النائب أحمد عبد العزيز، الذي وافقته المنيه، وذلك بعد إخطار وزارة الداخلية رسميًّا المجلس بخلو المقعد، وقام المجلس بالوقوف دقيقة حدادًا على روح المرحوم النائب أحمد عبد العزيز، وكيل لجنة الصحة في مجلس الشيوخ.

وفي 15 يوليو، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 285 لسنة 2021 بتعيين الدكتور محمد حسام الدين حجازي الملاحي عضوًا بمجلس الشيوخ بدلاً من الدكتور أحمد عبد العزيز؛ لوفاته.

واليوم 5 أكتوبر، أدى الدكتور محمد حسام الملاحي، اليمين الدستورية، عضوًا بمجلس الشيوخ، أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول.

وخلال الجلسة التي استغرقت أقل من الساعة، تم التأكيد على النواب التوجه للترشح للجان النوعية وحال عدم الترشح يعتبر العضو كما هو في لجنته التي كان بها في دور الانعقاد الأول.



وسادت حالة من الهدوء والتنظيم خلال الجلسة الافتتاحية التي حرص معظم الأعضاء على حضورها، بينما بدأ بعض النواب في الانصراف فور رفع الجلسة للغد، في الوقت الذي بدأت فيه الهيئات البرلمانية اجتماعات مغلقة في أروقة مجلس الشيوخ؛ لوضع خطة انتخابات اللجان النوعية غدًا الأربعاء.