قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر من عام 2021.

وجاءت في المادة الأولى" يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021، لبعض الحالات وفق الشروط الآتية.