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قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

04:53 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
قرار جمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة 6 أكتوبر

أرشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية رقم 448 لسنة 2021، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر من عام 2021.

وجاءت في المادة الأولى" يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2021، لبعض الحالات وفق الشروط الآتية.

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