الري: عداد يومي لإزالات التعديات على جسور نهر النيل بالمحافظات

كتب- مصراوي:

قالت وزارة الموارد المائية والري، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في ضوء حملات الإزالات الكبرى للتعديات على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الري والجاري، تنفيذها حاليًا طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بلغ عدد الإزالات اليومية كالتالي:-

- إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة ١٦٣٠٧٢ حالة بمساحة ٨.٢٧٥ مليون متر مربع

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- إجمالي أعداد الإزالات المزالة حتى الآن ٨٦٣ حالة بمساحة تزيد عن ٩٩ ألف متر مربع

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- إجمالى أعداد الإزالات المتبقية ١٦٢٢٠٩ حالة إزالة بمساحة ٨.١٧٦ مليون متر مربع.

وجاء موقف إزالة التعديات على جسور نهر النيل والمجاري المائية بالمحافظات حتى اليوم كالتالي:-

كما نوهت الوزارة إلى أنها ستقوم بتحديث يومي للعداد.