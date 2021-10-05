دروس جبالي في "العربية" تؤتي ثمارها في دور الانعقاد الثاني

كتب- مصراوي:

يبدو أن ما يشبه "حصص" اللغة العربية التي يحرص دائمًا رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التحدث فيها أمام النواب في الجلسات العامة باتت قريبة من أن تؤتي ثمارها خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني.



الباحث في مضبطة مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي سيجد عشرات المصطلحات اللغوية التي حرص رئيس المجلس على إضافتها أو حذفها أو تعديلها سواء على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو النواب أو على حديث النواب أنفسهم أمام الجلسة العامة.



ويوجه جبالي دائمًا النواب بالالتزام بقواعد اللغة العربية والنحو والصرف، وطالب في أكثر من مرة أعضاء المجلس بعدم استخدام مصطلحات أجنبية في كلماتهم.



وفي دور الانعقاد السابق، وتحديدًا في شهر مارس الماضي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، غلبت التعديلات اللغوية على التعديلات التشريعية إلى حد كبير في هذا القانون؛ حيث حرص رئيس النواب على التدقيق في اللغة، حرصًا على عدم التلاعب بالألفاظ وتجنيب القوانين أي عوار دستوري.



وكانت الجلسة العامة التي استمع فيها النواب إلى بيان وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، حول أداء وزارته خلال الفترة 2018- 2020، من أكثر الجلسات التي تم حذف مصطلحات باللغة الإنجليزية من مضبطة المجلس جاءت على لسان الوزير وبعض النواب؛ مما دفع رئيس المجلس مراراً وتكرارًا إلى حذف هذه الكلمات من الجلسة واستبدال ترجمتها باللغة العربية.



وكانت أيضًا النائبة نانسي نعيم إحدى نائبات الصعيد، وكونها دكتورة صيدلانية كانت تستخدم اللغة الإنجليزية كثيرًا عند التحدث أمام الجلسة العامة للنواب؛ حيث طالب رئيس المجلس حذف كلمة "System" من المضبطة وترجمتها، قائلًا: النظام يعني".

وفي أول أيام دور الانعقاد الثاني، يبدو أن تدقيق رئيس المجلس على كل صغيرة وكبيرة لغويًّا وتشريعيًّا في الدور الانعقاد السابق، أصبح إلزامًا على النواب، خصوصًا من يريد منهم أن يكون محل إعجاب وتقدير من رئيس المجلس، والاستعانة بمستشار لغوي كما هي الحال بالنسبة إلى المستشار القانوني والإعلامي، كون المستشار جبالي رجل دستوري قانوني يحترم اللغة العربية ويقدس أداءها خلال الحديث الرسمي.



وكان رئيس المجلس في أول ساعات مناقشة القوانين بدور الانعقاد الثاني على موعد من النائب فؤاد أباظة وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب؛ حيث طالب أباظة بتعديل لغوي وتشريعي عند مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب، وأكثر من 60 برلمانيًّا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحرص رئيس مجلس النواب، كعادته، على أن يستمع إلى تعديلات أباظة اللغوية، حينما قال الأخير إنه يجب تعديل حرف الجر "على" إلى "عن" في مادة من مواد مشروع القانون، وهنا أكد المستشار جبالي صحة التعديل وأخذ الرأي عليه بالموافقة وتم تعديله في المضبطة وفي تقرير اللجنة.



حرص رئيس مجلس النواب على لفت انتباه الكثيرين سواء من هم داخل أروقة المجلس أو خارجه، حيث وجه المفكر والناقد الكبير الدكتور صلاح فضل، رئيس مجمع اللغة العربية، التحية للمستشار حنفي جبالي، لإصراره على التزام أعضاء البرلمان بالتحدث داخل المجلس باللغة العربية، وتجنب الحديث بكلمات باللغة الإنجليزية لم يكن استخدامها ضروريًّا خلال النقاش.



يُشار إلى أن المستشار جبالي، جدّد مطالبته أعضاء المجلس بضرورة الالتزام بالتحدث باللغة العربية أثناء كلماتهم خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى حذف أية عبارات أجنبية ترد على لسان أعضاء المجلس من المضبطة، واستثنى من ذلك القرار الأسماء العالمية المعروفة والعبارات العلمية المتعارف عليها.