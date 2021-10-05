"الإيكاو" تشيد بـ"الطيران المدني" والتطور الهائل لمصر في جميع المجالات



كتب- محمد عبيد:

بحث الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، وخوان كارلوس سالازار أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، سُبل تعزيز التعاون بين الوزارة و"الإيكاو "، في ما يخص الموضوعات المتعلقة بتعزيز سلامة وأمن الطيران، والتحديات والتأثيرات السلبية التي شهدها قطاع الطيران المدني العالمي بسبب جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى دراسة آليات وضع استراتيجية شاملة لتنفيذ الجهود المشتركة بين الجانبين، وكذا الاستفادة من خبرات الدول الأعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات في ما بينهم في إطار خطة التطوير الشامل، الذي يشهده قطاع الطيران المدني المصري، والوصول به إلى أفضل المستويات العالمية.



جاء ذلك خلال لقاء استقبال الوزير وفدً "الإيكاو"، اليوم الثلاثاء، برئاسة خوان كارلوس سالازار، أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"؛ حيث هنأ وزير الطيران خوان كارلوس سالازار بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، متمنيًا له مزيدًا من النجاح والتوفيق خلال مسيرته العملية.



وأكد وزير الطيران أن هناك تعاونًا وثيقًا بين قطاع الطيران المصري ومنظمة الإيكاو في مختلف مجالات وأنشطة الطيران المدني، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني والاستراتيجي، فضلًا عن تبني كل المبادرات الصادرة من المنظمة من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لسلامة وأمن الطيران الدولي، واشتراك مصر ممثلة في سلطة الطيران المدني في جميع اللجان المؤثرة بالمنظمة.



وأشار الوزير إلى أن صناعة النقل الجوي تعد من أهم الصناعات في العالم، والتي تسهم بشكل كبير في الاقتصاد العالمي، وأن الدولة المصرية تدعم هذا المرفق الحيوي المهم بما يتماشى مع رؤية مصر 2030؛ لتحقيق التنمية الشاملة والاقتصادية لقطاع الطيران المدني المصري.



ونقل خوان كارلوس سالازار رسالة شكر وتقدير رئيس مجلس المنظمة؛ لدور وزارة الطيران المدني المصري في رعاية ودعم المكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة منذ عام ١٩٥٣، وأشاد بالدور المحوري والرائد للوزارة في مواجهة جائحة كورونا، موضحًا أنها من أفضل الدول التي وضعت استراتيجية ممنهجة للتعامل مع القطاع في ظل هذه الجائحة.



وأثنى كارلوس على التطور الهائل الذي تشهده الدولة المصرية في جميع المجالات؛ وبخاصة قطاع الطيران المدني، والذي سوف يضعها في مصاف أكثر الدول تطورًا بصناعة النقل الجوي، مثمنًا دور مصر في التنسيق والتعاون المشترك من خلال المشاركة الدائمة والفعالة في كل الفعاليات والمبادرات التي تقيمها منظمة الطيران المدني الدولي لسنوات طويلة، بالإضافة إلى حرص وزارة الطيران على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع مختلف الدول الأعضاء.



وحضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني، وباسم عبد الكريم مساعد الوزير للشؤون الدولية والإعلام، والمهندسة إنجي أحمد ممثل مصر الدائم بمجلس المنظمة، وأماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني.