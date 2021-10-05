وزير الكهرباء يبحث مع نظيره اللبناني دعم قطاع الطاقة في لبنان

القاهرة- أ ش أ:

بحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر مع وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض، سبل دعم التعاون بين البلدين، ومناقشة التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وطرق الاستفادة منها لدعم قطاع الطاقة في لبنان.

وأشاد شاكر بالعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين على المحاور الاقتصادية والسياسية، والتي تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية، مرحبا بزيادة حجم التعاون المشترك وتقديم سبل الدعم للأشقاء العرب بصفة عامة وللبنان الشقيق بصفة خاصة، وفق بيان لوزارة الكهرباء اليوم /الثلاثاء/.

وأوضح الوزير أن اللقاء يأتي تأكيدا على سعى مصر الدائم لمد جسور التعاون مع مختلف الدول العربية الشقيقة، وكذلك سعى قطاع الكهرباء المصري لفتح أسواق جديدة للشركات المصرية خارج مصر.

وأكد دعم الحكومة المصرية لدولة لبنان الشقيق في جميع المجالات ومنها مجال الكهرباء والطاقة، وأن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصري متاحة لخدمة قطاع الكهرباء في لبنان.

وأكد شاكر أن القيادة السياسية قد وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي ولابد من اتخاذ التدابير اللازمة له.

كما أكد الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي؛ حتى تصبح مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

وأعرب شاكر عن الاستعداد التام لمشاركة التجربة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم مع جميع الدول العربية والأفريقية وخاصة دولة لبنان الشقيق.

من جانبه، أشاد وزير الطاقة والمياه اللبناني بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة.

كما أثنى الوزير على ما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في المجالات، معرباً عن رغبته في الاستفادة منها في إعمار لبنان الشقيق، مؤكداً على اهتمامه باتخاذ الإجراءات اللازمة للربط الكهربائي بالإضافة إلى استمرار وزيادة حجم التعاون في كافة مجالات الكهرباء وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة للاستفادة من الخبرات المصرية.

وأكد الجانبان أهمية التنسيق لبحث إمكانية تدعيم الربط الكهربائي بين مصر والدول العربية الشقيقة والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الطاقة الكهربائية وتبادل وجهات النظر والتعاون المشترك، وسبل تسهيل مشاركة الشركات المصرية في مشروعات الكهرباء على أرض لبنان والنهوض بقطاع الكهرباء اللبناني.​