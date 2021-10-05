شيخ الأزهر يشارك القادة الدينيين في إطلاق ميثاق قادة الأديان بشأن التعليم



كتب - محمود مصطفى:

شارك فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، القادة الدينيين من حول العالم في إطلاق ميثاق قادة الأديان تحت عنوان "نحو اتفاق عالمي بشأن التعليم"، إذ يأخذ الميثاق بعين الاعتبار التحديات والتوقعات التي تواجه التعليم والمعلم في الوقت الراهن، بإيطاليا

وأعرب القادة الدينيون من خلال هذا الميثاق العالمي، عن تقديرهم للجهود التي يقوم بها المعلمون حول العالم وتفانيهم وتضحياتهم أثناء أدائهم لمهامهم النبيلة المتعلقة بتربية النشء وغرس القيم الحميدة، وتشكيل القدوة الحسنة للأطفال في سن مبكرة.

وتضمن الميثاق رسالة تشجيعية من قادة الأديان إلى المعلمين لمواصلة العمل وبذل الجهود رغم كل الصعوبات والتحديات التي تواجه المعلم في الوقت الراهن، التـي تفاقمت بسبب جائحة كورونا.

ونص الميثاق على أنه استنادًا إلى الوعي الراسخ بـأن الأديـان مصـادر للقـیم الأساسية للإنسانیة، ونظرا للاهتمام المشترك والمتزايد بأزمة التعلیم الیوم؛ يأمل القادة الدينيون أن يعيد القادة السياسيين والحكومات تقييم أوضاع المعلمين حول العالم، وإقرار سياسات مختلفة تتناسب مع ما يواجهه المعلمون من تحديات صعبة، وخاصة إقـرار سياسة الأجـر العـادل، وخلق ظروف عمل أفضـل للمعلمين للقيام بعملهم، وإدراك قيمة المعلم ومكانته التي يستحقها؛ إيمانا بأن مستقبل البشرية يعتمد على جودة المعلمین بشكل كبير.

كما تضمن الميثاق التوصية بضرورة وضع الإنسان في محور كل عملية تربویة، وتنمية قدرات الطلاب على إقامة علاقات مع الآخرين بدلا من ثقافة الإقصاء والتهميش، والاستماع إلى الطلاب ومناقشتهم في كافة الموضوعات والقضايا، خاصة ما يتعلق باحترام كرامـة المـرأة وبنـاء مستقبل يسـوده العـدل والسلام.

كما حث الميثاق المعلمين على تمكين الأسرة والتعاون مع المجموعات التعلیمیة الأخرى وتثقـیفهم؛ لیكونـوا موضع ترحيب خاصة تجاه الأفراد الأكثر ضعفًا وتهميشا بالمجتمع، والبحث عن طرق جديدة لفهم الاقتصـاد والسياسـة وتسخيرهما لخدمـة الإنسانية بأكملها، وتعلیم أنماط حیاة أكثر احتراما للبیئة من خلال منظور بیئي شامل.

وشارك فضيلة الإمام الأكبر في قمة قادة الأديان تحت عنوان "نحو اتفاق عالمي بشأن التعليم"، التي تنظمها لجنة التوافق العالمي بشأن التعليم مع مجمع التعليم الكاثوليكي، بحضور كوكبة من القادة الدينيين وممثليها حول العالم، بهدف تعزیـز "ميثـاق عالمي للتعليم"، يضع في الاعتبار التحديات الراهنة التي تواجه التعليم والمعلم في وقتنا المعاصر.

ويتزامن هذا الاجتماع مع يوم المعلم العالمي، الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام، وهو التاريخ الذي حددته الیونسكو منذ عام ١٩٩٤ للاحتفال بالمعلم.