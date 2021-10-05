Masrawy logo white

رئيس الأسقفية مهنئًا بذكرى أكتوبر: روح النصر تقودنا حربًا وسلمًا

01:34 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
رئيس الأسقفية مهنئًا بذكرى أكتوبر: روح النصر تقودنا حربًا وسلمًا

الدكتور سامي فوزي

كتب- مينا غالي:

هنأ الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وجموع المصريين بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال رئيس الأساقفة في بيان له اليوم الثلاثاء إن حرب أكتوبر المجيدة اثبتت قدرة الإنسان المصري على تخطي الصعاب والعقبات متسلحًا بالوطنية والإيمان والعمل.

وأكد رئيس الأساقفة إن الجيش المصري رغم مرور كل تلك السنوات مازال يتمتع بروح نصر أكتوبر التي تقود البلاد حتى اليوم في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فلم تتوقف القوات المسلحة عن دعم مصر سواء في الحرب أو السلام.

وصلى رئيس الأساقفة أن تستمر روح نصر أكتوبر في قيادة البلاد في كافة المجالات السلمية والعسكرية إذ تعكس المعدن الأصيل للإنسان المصري.

سامي فوزي ذكرى أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي حرب أكتوبر المجيدة

الخبر التالى:

لصرف أرباح العمال.. "العامة للكيماويات" تناشد الحكومة لحل مشكلة 9 شركات أدوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. 3 وزراء يكشفون خطة الحكومة لبدء العام الدراسي مع أزمة كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا