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إضافة خدمة المستعجل.. الحكومة تخفض رسوم تحليل كورونا للمسافرين

01:21 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
إضافة خدمة المستعجل.. الحكومة تخفض رسوم تحليل كورونا للمسافرين

الحكومة تخفض رسوم تحليل كورونا للمسافرين

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء على تخفيض قيمة المصروفات الإدارية التي يتم تحصيلها من المسافرين الراغبين في إجراء تحليل PCR COVID19 وفقاً للمتغيرات في أسعار الكواشف الخاصة بإجراء تلك التحاليل، وعناصر تكاليف التشغيل، لتقديم الخدمة في الوقت المحدد، وكذلك استحداث خدمات مختلفة.

ونص القرار على أن يكون التحليل للمصريين بقيمة 900 جنيه بدلاً من 1200 جنيه، ولغير المصريين بقيمة 1200 جنيه، بدلاً من 1600 جنيه، مع استحداث خدمة إصدار التحليل خلال ساعتين بقيمة 1600 جنيه للمصريين، و1800 جنيه لغير المصريين، كما يتم إجراء التحليل بالمطارات وفقاً لمتغيرات الوضع الوبائي بقيمة 1000 جنيه.

مجلس الوزراء تحليل PCR تحليل كورونا تحاليل المسافرين

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