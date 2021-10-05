لهذه الحالات.. السعودية تبدأ استقبال طلبات الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها



كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن المملكة العربية السعودية، بدأت في استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها للحالات الإنسانية عبر منصة "أبشر".

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأضاف التقرير، أن الجوازات السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات المواطنين الراغبين في السفر للدول المعلق السفر لها المعلنة سابقًا فيروس كورونا للحالات الإنسانية عبر "أبشر".

وقال الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن استقبال طلبات المواطنين سوف يكون من خلال منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" آليا دون الحاجة إلى مراجعة مقر الجوازات.

وأشار رجائي، إلى أن الحالات التي ينطبق عليها ذلك الإقامة الدائمة في الخارج، ووفاة قريب، ومواصلة مرافقة لمواطن يتلقى العلاج في الخارج، والمتبرعين بالأعضاء من المواطنين لأقاربهم الذين يتلقون علاجا في الخارج.

وأوضح رجائي، أن آلية تقديم الطلبات تتم بواسطة:

- الدخول عبر منصة "أبشر" الإلكترونية.

- اختيار "خدماتي" و"الجوازات" و"تواصل".

- اختيار قسم "تصاريح السفر الاستثنائية ".

- اختيار الخدمة الرئيسة "تصاريح مغادرة المواطنين للدول المعلق السفر لها استثنائيا".

- اختيار من الخدمة الفرعية إحدي الحالات المحددة.