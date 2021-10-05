رفض رفع الحصانة عن 3 نواب.. رفع الجلسة العامة للشيوخ وانتخابات اللجان غدا

كتب- نشأت علي:

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على أن يعود للانعقاد غدا الأربعاء لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، فتح باب تعديل رغبات الانضمام للجان النوعية بالمجلس، وأمهل الأعضاء مدة زمنية حتى الثانية مساء اليوم، لتلقى طلبات تعديل الرغبات، استعدادا لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان غدا. وشهدت الجلسة الافتتاحية اليوم، رفض مجلس الشيوخ، طلبات لرفع الحصانة عن 3 أعضاء بالمجلس. وشهد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم 419) لسنة 2021 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول.

وكذلك تلاوة قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول. وشهدت الجلسة أداء الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية عضو بمجلس الشيوخ، بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعنيين في مجلس الشيوخ، ومن ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي للجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.