حسام الملاحي يؤدي اليمين الدستورية عضوًا بمجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

أدى الدكتور حسام الملاحي، اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، عضوًا بمجلس الشيوخ، أمام الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

يأتي ذلك بعد صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باختياره ضمن المعينين في مجلس الشيوخ، ومن المقرر أن ينضم الدكتور الملاحي إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

تولى الملاحي عددًا من المناصب الإدارية، بداية من وكيل كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، مرورًا بتوليه منصب مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس قطاع شؤون البعثات والوافدين، حتى أصبح رئيسًا لجامعة النهضة.

جدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء شهد انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 419 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، وكذلك تلاوة قرار رئيـس جمهورية مصر العربية رقم (300) لسنة 2021 بفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الأول.

ووفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، من المقرر فتح الباب أمام الأعضاء لاختيار عضوية اللجان النوعية بالمجلس والبالغ عددها ١٤ لجنة نوعية. وتنص المادة 39 من لائحة مجلس الشيوخ على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. بينما نصت المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات، مراعيًا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

وتنص المادة 41 على: يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس النوعية.

جدير بالذكر أن المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، أعلن الاستعداد التام للجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للمجلس، والتي ستنعقد اليوم الثلاثاء.