الرئاسة: السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
كتب- محمد سامي:
قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتـاح السيسي وضـع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ ٤٨ لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
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