Masrawy logo white

الرئاسة: السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

11:34 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الرئاسة: السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتـاح السيسي وضـع أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ ٤٨ لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة".

الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السيسي قبر الجندى المجهول

الخبر التالى:

الرئاسة: ترقية قائد قوات الدفاع الجوي إلى رتبة الفريق

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
771

إصابات اليوم

33

وفيات اليوم

700

متعافون اليوم

307569

إجمالي الإصابات

17469

إجمالي الوفيات

259647

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا