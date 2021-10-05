"الزراعة في كل مصر".. انفوجرافيك بأنشطة مديريات الزراعة والطب البيطري خلال أسبوع



كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد التاسع من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجرافيك والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٨ سبتمبر، وحتى ٤ اكتوبر الجاري.

وفي محافظة الجيزة، نفذت مديرية الزراعة الدورة التدريبية الخاصة بالمعمل المركزي لبحوث الحشائش بعنوان الاستخدام الأمن والفعال لمبيدات الحشائش، كما قامت مديرية الطب البيطري ممثلة في إدارة التفتيش على اللحوم بالتنسيق مع مباحث التموين بحملات على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط 540 كجم لحوم ومصنعاتها و اسماك فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتم عمل محاضر بالمخالفات، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، اجتماعا لمديري الإدارات الزراعية والتعاونية، ومسؤلي كارت الفلاح، وذلك ضمن استعدادات الموسم الشتوي، كما تم تنفيذ عدد من الندوات الارشادية الخاصة بالتوعية بأهمية الري الحديث في قرية ميت عاصم مركز بنها، كذلك تواصل مديرية الزراعة متابعة الاعمال الخاصة بمشروعات الميادرة الرئاسية حياة كريمة.

وقامت مديرية الزراعة بكفر الشيخ بتنفيذ ندوة إرشادية حول الجني المحسن لمحصول القطن بناحية الحصفة بمركز الرياض، وقامت أيضا بتنفيذ يوم حقلي لحصاد محصول الأرز بناحية كوم الحجنة بمركز بيلا بحضور باحثي الأرز بمركز البحوث الزراعية وأخصائي الأرز بالمديرية وإدارة بيلا الزراعية، كما افتتحت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية منفذ السلع الغذائية بديوان المديرية التابع للمجلس الاستشاري الزراعي، كما تم متابعة الجنى المحسن لحقول قطن الاكثار بمركز قويسنا، كما اعلنت استمرار حملات التصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية حيث تم ازالة 12حالة تعدى على الأراضي الزراعية، كما قامت مديرية الزراعة أيضا بحملات الرقابة على أسواق المبيدات والمخصبات حيث تم ضبط 25 طن من الأسمدة والمبيدات الغير مسجله بوزارة الزراعة والمحظورة، كما تم الانتهاء من فحص (17845) نخله بزمام المحافظة، كذلك تم عقد عدد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة بواقع (4) ندوات بكل مركز تناولت عددا من الموضوعات على رأسها مراكز تجميع الألبان وتحديث الري، وخدمة المحاصيل المختلفة.

وقامت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية بالمرور على حلقات تجميع القطن حيث تم زيارة مراكز نمرة البصل، دمرو، محلة حسن، كما تم عقد اول مزاد علنى لمحصول القطن بمركز المحلة الكبرى ووصل سعر بيع القنطار إلى أعلي مستوى في تاريخ زراعة القطن بمتوسط سعر 5210 جنيه للقنطار بأعلى سعر 5260 جنيه، كما قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع مباحث التموين بضبط ٢٠ كيلو لحوم تم ذبحهم خارج المجازر الحكومية، وطن ونصف اسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٤٩٢ كيلو مصنعات لحوم مجهولة المصدر، و٦٤ كيلو فراخ ومصنعاتها منتهية الصلاحية، وذلك أثناء المرور على الاسواق، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة واعدامها.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة 168 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمراكز البحيرة خلال شهر سبتمبر، كما تواصل مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، وذلك خلال حملات مكثفة حيث تم إزالة عدد ٤ حالات تعدي على الأرض الزراعية بزمام إدارة خورشيد الزراعية، كما قامت مديرية الطب البيطري بشن حملات على الأسواق و بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية و مباحث التموين على المحلات والأسواق لردع المخالفين حيث تم ضبط ١٦طن و٦٩٠ كجم منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر ولحوم و ذبيح خارج المجازر الحكومية حيث تم عمل 29 محضر بالمخالفات.

وفي مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد تم متابعة حصاد محصول القطن بجمعيات الائتمان، كما قامت بمتابعة زراعات المحاصيل الشتوية حيث بدأت زراعات محصول البنجر بكافة جمعيات القطاع الزراعي ببورسعيد، كما قامت المديرية أيضا ممثلة في الارشاد الزراعي بحصاد حقل من الحقول الارشادية لمحصول الذرة الشامية حيث بلغت عدد الحقول الارشادية 14 حقل ارشادي ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، كما تواصل حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث تم إزالة 40حالة تعدي على أملاك الدولة، كما قامت أيضا بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتبطين ترعة التينة الرئيسية بطول 20كيلو متر، كما تابعت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المجمعات الزراعية ضمن مبادرة حياة كريمة بنواحي الوسطاني والزهراء والعباسية مركز كفر سعد، كما تم متابعة اعمال تطهير المراوى والمصارف استعدادا للموسم الشتوي وحسم شكاوى اهالينا المزارعين، كما تتابع مديرية الزراعة بدمياط، شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ضمن حساب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث بلغ معدل الانجاز ١٠٠%، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الفنية والإدارية حيث تم استعراض كافة المستجدات المتعلقة بأعمال قطاع الزراعة بدمياط كما تم التوجيه بضرورة تنفيذ كافة التكليفات الخاصة بالحصر الإلكتروني على منظومة دعم المزارع ( كارت الفلاح).

كما تم المرور على برنامج الذرة الرفيعة بمحافظة الفيوم ، كما نظمت ادارة الارشاد ندوة إرشادية حول مكافحة آفة النيماتودا في المحاصيل الزراعية، كما تم عقد اجتماع مع مسئولي حماية الأراضي، كما واصلت المديرية ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، اطسا، سنورس، طامية، ابشواى، كما تم توقيع برتوكول تعاون مع جمعية صلاح الدين لتنفيذ مبادرة الفيوم مدينة نظيفة التي تستهدف رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة وذلك بحضور محافظ الفيوم، وقامت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء باطلاق القوافل الزراعية التنموية لنشر الممارسات الزراعية الجيدة وتطوير اساليب الري واساليب المكافحة الحقلية ، كما تم تجهيز مشتل المديرية والصوب لاستقبال الشتلات وانشاء مشتل للفاكهة والخضار، كما تم تجهيز وتنظيف وتعقيم عنابر الدواجن لاستقبال دفعة جديدة تسمين خلال ايام لتوفير الدواجن بمدينة الطور بأسعار مناسبة واحداث توازن في اسواق اللحوم البيضاء، كما تم تدريب 15 سيدة على اعمال التفصيل من خلال وحدة تكافؤ الفرص بمديرية الزراعة، كما تم عقد اجتماع مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الزراعية لبحث سبل تطويرها.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.