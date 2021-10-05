وزيرة البيئة: مصر تُعيد استخدام المياه لأكثر من أربع مرات

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، اجتماعا مع وزير الدولة للبيئة الإسباني، هوجو موران، والوفد المرافق له، وذلك على هامش فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد من أجل المتوسط والذي تستضيفه مصر حاليا.



وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بمشاركة وزير البيئة الإسباني والوفد المرافق بالمؤتمر، مؤكدة على عمق العلاقات المصرية الإسبانية في العديد من المجالات وترحبيها بزيارة إسبانيا وبلجيكا خلال الفترة القادمة.



وقد تناول اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات حماية المياه وترشيد استهلاكها وقضية ندرة المياه وآثار التغيرات المناخية على المسطحات المائية، ونقل التكنولوجيا الإسبانية في هذا المجال حيث تعد قضية المياه من القضايا التي تتأثر بتغير المناخ، لذا نفذت مصر العديد من المشروعات لترشيد استهلاك المياه منها برامج ترشيد استهلاك المياه في الزراعة وإعادة استخدام المياه بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر.



كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية في مجال الرصد اللحظي لنوعية المياه بالبحيرات المصرية لحمايتها من التلوث وإجراءات مصر في حماية الشواطئ وإعادة استخدام المياه من السيول والأمطار والخبرات المصرية في تلك المجالات حيث تعد مصر من الدول التي تعيد استخدام المياه لأكثر من أربع مرات.



وأشاد وزير البيئة الإسباني باهتمام مصر الملحوظ بملف البيئة والتغيرات المناخية على المستويين المحلي والعالمي لتحقيق المصالح المشتركة لكافة الدول وخاصة الدول الأفريقية.



واتفق الوزيران على التعاون ونقل الخبرة المصرية في مجالات تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية وحماية الشواطئ وإنشاء السدود ونظام الإنذار المبكر للسيول والأمطار بالإضافة إلى تقديم الدعم للتعاون البحثي في مجال توفير تكنولوجيات حديثة لمواجهة نقص المياه علاوة على التعاون في مجال حماية المسطحات المائية من التلوث وترشيد استهلاك المياه مع توسيع نطاق التعاون ليشمل الاتحاد الأوروبي.