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بارد ليلاً.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

05:00 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
بارد ليلاً.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الأحد المقبل

الطقس

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 5 أکتوبر 2021 إلى الأحد 10 أکتوبر 2021.

أوضحت الهيئة أن حال الطقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليـلا على كافة الأنحاء، ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وتابعت الهيئة: "يوجد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأوضحت الهيئة، تنشط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:
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الطقس الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية

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