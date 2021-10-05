مع استمرار تقديم الخدمة.. من الفئات التي يحق لها إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين؟

مصراوي

واصلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة العديد من الخدمات إلكترونيا لأصحاب البطاقات التموينية، منها "إضافة أفراد جدد على البطاقات، عبر بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، للفئات الأولى بالرعاية، وعدم قصر الخدمة على ما كان يعرف فى وقت سابق بالمواليد الجديدة من عام 2006 وحتى 2015.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات حول الأسر التى لها الحق في إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر، ومكاتب التموين من سن عامين:

ـ إضافة أفراد جدد على بطاقات التموين للأسر الأولى بالرعاية، يبدأ من سن عامين فأكثر.

ـ الإضافة تكون لرب الأسرة الذي لا يزيد دخله الشهرى عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه.

ـ بطاقة التموين المقيد عليها الزوج والزوجة يحق لها إضافة فردين آخرين من الأبناء بحيث لا يتجاوز إجمالى عدد أفراد الاسرة المقيدة على بطاقة التموين عن 4 أفراد.

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