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طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بسبب طلاب IG

12:25 ص الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
طلب إحاطة لوزير التعليم العالي بسبب طلاب IG

الدكتورة جيهان البيومي

مصراوي

تقدمت الدكتورة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بسبب أزمة تنسيق طلاب الثانوية العامة IG .

وحصل موقع "مصراوي" على صورة من طلب الإحاطة المقدم لرئيس مجلس النواب من النائبة جيهان البيومي، بشأن عدم دخول طلاب الثانوية العامة IG كلية طب رغم حصولهم على 4ر99% في الثانوية العامة هذا العام.

وقالت النائبة في تصريحات لموقع "مصراوي" إنها تلقت مجموعة من الشكاوى والاستغاثات من بعض أولياء الأمور في هذا الشأن وبناء عليه تحركت من أجل معرفة الأسباب من وزارة التعليم العالي.

وأكدت أنها على تواصل مع أهالي الطلاب وستنقل شكواهم واستغاثتهم إلى أروقة مجلس النواب باعتباره بيت الشعب، معربة عن أمنيتها أن يتم قبول طلب الإحاطة وسرعة الاستجابة من أجل مستقبل الأبناء.

وأشارت إلى أنها تابعت عبر صفحات فيسبوك استغاثات من قبل أولياء أمور هؤلاء الطلاب، منوهة إلى أن الوزارة لا تدخر جهدا في سبيل توضيح كل صغيرة وكبيرة.
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جيهان البيومي مجلس النواب وزارة التعليم العالي خالد عبد الغفار تنسيق طلاب الثانوية العامة IG

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