عضو بالقومي لحقوق الإنسان: اختيار مشيرة خطاب لرئاسة المجلس رسالة قوية

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أشادت الدكتورة نيفين مسعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرةK عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان باختيار السفيرة مشيرة خطاب لرئاسة المجلس، لافتة إلى أنه لأول مرة يتم اختيار امرأة لرئاسة القومي لحقوق الإنسان، كما أنها تعد رسالة قوية تشير للمكانة الرفيعة التي باتت تتبوأها المرأة بالمجال العام، مؤكدة أن السفيرة مشيرة خطاب تدرك لغة المجتمع الدولي وتستطيع مخاطبته بشكل قوي.

وقالت مسعد - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الاثنين/ - إن السفيرة مشيرة خطاب تحظى بمصداقية واحترام كبير على الصعيدين الوطني والدولي، كما أنها تمتلك خبرة دولية، معربة عن سعادتها بتجديد الثقة لها في عضوية المجلس بالتشكيل الجديد.

وأضافت أن التشكيل الجديد لمجلس حقوق الإنسان يأتي في وقت تشهد فيه الدولة استقرارا على كافة المستويات، كما أن الدول تعمل على إعلاء مبادئ حقوق الإنسان عبر البرامج التنموية الشاملة التي تقوم بها.

وأوضحت أن ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو نفس الأهداف التي يعمل عليها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس سيعمل في شكل متناغم من أجل تحقيق الرؤى الوطنية بملفات حقوق الإنسان، لافتة إلى أن المجلس يعمل في إطار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وثمنت مسعد الدور الذي قام به الأعضاء السابقين بالمجلس، مؤكدة أنهم أدوا دورهم بأقصي طاقة وكانوا على قدر المسؤولية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، قائلة: "سنواصل ما بدأناه بالمجلس السابق، وسنبني عليه بما يعزز من العمل الحقوقي في مصر".

وكان مجلس النواب قد وافق اليوم على تسمية المرشحين لعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس ونائبه وتتضمن أسماء أعضاء المجلس السفيرة مشيرة محمود خطاب، رئيساً، والسفير محمود كارم محمود، نائب الرئيس، والدكتور محمد أنس قاسم يوسف جعفر، وجورج إسحاق جرجس والدكتور محمد سامح أحمد محمد عمرو بندر، والدكتورة هدى راغب عوض، والدكتورة نيفين عبدالمنعم مسعد، والدكتورة نهى على على بكر، والمحامى عبدالجواد أحمد عبدالحميد أحمد.

كما تتضمن الأسماء، المحامية رابحة فتحى شفيق محمد، والمحامية نهاد لطفى سيد محمد أبوالقمصان، وهانى إبراهيم فهمى إبراهيم، والدكتور ولاء جاد الكريم محمود عثمان، وغادة محمود همام محمود، والمحامى محمد ممدوح جلال عبدالحليم، والمحامى علاء سيد كامل شلبى، والصحفى عزت إبراهيم ميخائيل يوسف، ونهى طلعت عبدالقوى السيد عبداللطيف، والصحفي محمود محمد سعد متولى بسيوني، وسميرة لوقا دانيال أبسخرون، والدكتورة وفاء بنيامين بسطا مترى، والمحامى عصام الدين أحمد طه شيحة، ومحمد أنور أحمد عصمت السادات، ودينا هشام محمد عباس خليل، والمحامى سعيد عبدالحافظ سعيد درويش، وإسماعيل عبدالرحمن محمد محمد، والدكتور أيمن جعفر زهرى أحمد.​