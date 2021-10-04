مستشار الرئيس: الفترة الحالية تشهد احتواء كبيرا للموجة الرابعة لفيروس كورونا

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أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن الدولة وفرت كل الموارد المالية لتوفير اللقاحات وتعمل على تطعيم منتسبي المنظومة التعليمية بشكل كامل.

وشدد الدكتور تاج الدين ـ خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحدث اليوم" الفضائية مساء اليوم الإثنين، على أهمية حصول المنتمين للمنظومة التعليمية على لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي المقبل، مشيرا إلى أن حصول الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين على اللقاح يمثل حماية لهم ومنهم، باعتبارهم يتحركون ويعودون لمنازلهم وبالتالي يمثلون خطرا وتهديدا على أسرهم.

وأوضح أن هناك زيادة في حالات الإصابة بكورونا ولا توجد قفزات خطيرة، مشيرا إلى أن أغلب الحالات تشبه الموجات الثلاث السابقة، وهي الحالات البسيطة أو المتوسطة التي تتعافى سريعا، مؤكدا توفر الأدوية والمستلزمات والطبية أمام كل المرضى.

ولفت إلى أن الفترة الحالية تشهد احتواء كبيرا للموجة الرابعة لتفشي كورونا، مضيفا أنه بعد الوصول إلى ذروة الموجه سيعقبها انخفاض في الحالات المصابة بالفيروس.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، :"نتابع لحظة بلحظة توفر الأكسجين ولا يوجد أي نقص في عدد الغرف أو أجهزة التنفس الصناعي سواء في المستشفيات أو المراكز الطبية"​