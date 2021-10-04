تسريب للمياه بمنطقة الجبلاية.. الزراعة تكشف أعمال تطوير حديقة الأسماك

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد رجائي المشرف العام على حدائق وزارة الزراعة، إن حديقة الأسماك تشهد عملية تطوير خلال الفترة الحالية، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف رجائي، في تصريح خاص لمصراوي، الاثنين، أن ما يحدث من تطوير بحديقة الأسماك يرجع لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومعهد بحوث البناء والإسكان، لتطوير منطقة الجبلاية وإعادة تأهيلها.

وأشار المشرف العام على حدائق وزارة الزراعة، أن منطقة الجبلاية تعاني من تسريب للمياه ومشاكل في الصرف الصحي، كاشفا أنه تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بتطوير الحديقة وتقديمها للجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وقال رجائي إن الحديقة تحتوي على معامل لأسماك حديقة وتحتاج للتطوير، متابعا:"نبذل كل جهودنا في الحفاظ على الحديقة لأنها ذات تاريخ طويل، وتعد جزءا من الوجدان المجتمعي المصري وتم تصوير الكثير من الأعمال الفنية بها".

ولفت إلى أن اللجنة الهندسية التابعة لمعهد بحوث البناء ووزارة الزراعة وضعوا الدراسات النهائية لمراحل التطوير، الذي يشمل الحفاظ على هويتها وتاريخها العريق مع توفير وسائل جذب شديدة للزائرين.

وتقع حديقة الأسماك في نطاق محافظة الجيزة علي مساحة تسعة أفدنة ونصف الفدان، والتي تعد أحد الحدائق التابعة لوزارة الزراعة.

كان الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صرح أنه تم شطب نصف فدان من حديقة الأسماك، معلنا وجود دراسة لسحب الحديقة باعتبارها مكان أثري.

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