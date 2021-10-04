تعرضت للاختراق.. خبير في أمن المعلومات يوضح سبب تعطل فيسبوك ومنتجاته

مصراوي

كشف وليد حجاج خبير أمن المعلومات، سبب تعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - إنستجرام - واتساب) بشكل مفاجئ، بالعديد من دول العالم.

وقال حجاج في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن هناك أربع احتمالات لتعطل تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك، وهي أن يكون هناك تحديثا للخدمات الخاصة بتلك التطبيقات أو أنها تعرضت للاختراق.

وأشار خبير أمن المعلومات، إلى أنه من الممكن أن تكون الخوادم الخاصة بتلك التطبيقات تعرضت لبعض المشكلات أدت إلى توقفها بشكل مفاجئ في العديد من دول العالم، أو حدوث مشكلة في خوادم "الكاش".

ونوه وليد حجاج إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي تتعطل فيها التطبيقات المملوكة لشركة فيسبوك لمدة أربع ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن تعرضت للعطل قبل ذلك في 2019 لمدة 60 دقيقة.

وتعطلت بشكل مفاجئ تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لشركة فيسبوك (فيسبوك - إنستجرام - واتساب) على نطاق واسع عالميًا، ما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على التفاعل أو النشر أو تسجيل الدخول إلى حساباتهم، إذ تظهر رسالة للمستخدمين تفيد بوجود عُطل يجري العمل على حله.

وسريعا غرّد فيسبوك على حسابه بـ"تويتر": "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

وغرّد تطبيق "واتساب" على تويتر أيضًا قائلًا:"ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات مع WhatsApp في الوقت الحالي. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها وسنرسل تحديثًا هنا في أقرب وقت ممكن. شكرا لصبرك!".