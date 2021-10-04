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الأربعاء المقبل.. معرض فنون تشكيلية بمركز طلعت حرب الثقافي

07:05 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
الأربعاء المقبل.. معرض فنون تشكيلية بمركز طلعت حرب الثقافي

مركز طلعت حرب الثقافي

القاهرة- (أ ش أ):

يقيم مركز "طلعت حرب" الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، عددًا من الأنشطة الفنية والثقافية احتفالاً بانتصارات أكتوبر.

ففي الرابعة مساء الأربعاء، السادس من أكتوبر، تقام ورشة حكي وانشطة فنية للأطفال بعنوان "نصر أكتوبر وتعزيز القيم الإيجابية" تقدمها رحمة نصر،

وفي السادسة مساء اليوم ذاته، يفتتح معرض فنون تشكيلية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمعارض التابعة لقطاع الفنون التشكيلية، ويستمر لمدة أسبوع، ويضم أعمالاً فنية في مجالات التصوير، النحت، الفوتوغرافيا وغيرها، بمشاركة مجموعة من الفنانين.

وفي السابعة مساء نفس اليوم، تقام أمسية شعرية غنائية بعنوان "أكتوبر المجيد غنوة وطن وفرحة شهيد"، يديرها الشاعر والإعلامي أسامة سمير، وتتضمن مختارات من أشعاره بجانب مجموعة من الأصوات الغنائية الشابة منهم عمرو سليمان، وسيم عدلي.

هذا المحتوى من

مركز طلعت حرب الثقافي صندوق التنمية الثقافية انتصارات أكتوبر

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