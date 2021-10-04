الصين تستضيف اجتماعات "الاياتا" الـ78 العام المقبل

كتب- محمد عبيد:

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الاياتا"، إن شركة طيران شرق الصين، سوف تستضيف الاجتماع العام السنوي الـ78، والقمة العالمية للنقل الجوي في شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، وذلك في الفترة من 19 لـ 21 يونيو المقبل، وستكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين التجمع العالمي لكبار قادة الطيران، حيث تم عقد اجتماع الجمعية العمومية سابقًا في بكين عام 2012 وفي شنغهاي عام 2002.

صرح بذلك ويلي والش مدير عام الاتحاد النقل الجوي، خلال الاجتماع السنوي الـ77 وقمة صناعة النقل الجوي والتي تم تنظيمها في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتابعت الاجتماعات التي أقيمت وسط إجراءات احترازية كبيرة، نتطلع إلى تجميع صناعة الطيران في شنغهاي لحضور الدورة الـ78، حيث IATA AGM تعد الصين سوقًا ديناميكيًا للطيران، كما يعد سفرها الداخلي من بين الأسرع للتعافي من فيروس كورونا.​