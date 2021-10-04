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"الايكاو" يشكر مصر علي الشراكة طويلة الامد في النقل الجوي

05:49 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
"الايكاو" يشكر مصر علي الشراكة طويلة الامد في النقل الجوي

الأيكاو

كتب- محمد عبيد:

وجهت منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو"، الشكر لـمصر بصفة عامة، والطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، بشكل خاص، على الشراكة طويلة الأمد والتعاون على مدار السنوات الماضية منذ عام 1953، تاريخ استضافت مكتب الإيكاو لمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة.

جاء ذلك في تدوينه على الحساب الرسمي لـ "المكتب الإقليمي بالشرق الأوسط لمنظمة الإيكاو"، بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بالتزامن مع إعلانها الاستعدادات لاستقبال الأمين العام الجديد لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة الكولومبي “خوان كارلوس سالازار”، الذي تم انتخابه من مقبل مجلس المنظمة لمنصب أمينا عاما جديدا لمدة ثلاث سنوات بمشاركة عضوية 36 دولة.

وقدم مكتب "الإيكاو" بمنطقة الشرق الأوسط بالقاهرة، التحية لدور مصر الرائد وقياداتها ومساهمتها البارزة في التنمية الآمنه والمستدامة للطيران المدني الدولي، فضلا عن الانجازات البارزة والجهود المبذولة لتجديد المكتب الإقليمي ومواصلة تحسين بيئة العمل.​

الايكاو منظمة الطيران المدني الدولي محمد منار عنبة النقل الجوي

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