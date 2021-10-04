"اتصالات الشيوخ": مبادرة تمويل زراعة القصب بالشتلات عودة لدور القطاع المصرفي التنموي

كتب- مصراوي:

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن مبادرة البنك الزراعي لتمويل أول تجربة لزراعة 45 فدان بقصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط والطاقة الشمسية في محافظتي قنا والأقصر، هي عودة لدور البنك في المساهمة بنهضة قطاع الزراعة.

وأكد "توفيق"، أن زراعة قصب السكر من أهم الزراعات في صعيد مصر، والتي يوليها المزارعون عناية كبيرة، ولكن يواجهها الكثير من العقبات المتمثلة في ارتفاع التكلفة، والاستهلاك الكبير لمياه الري، لافتًا إلى أن تجربة البنك الزراعى، ستسهم في ترشيد المياه ومضاعفة الإنتاج، وهو ما يعني تخفيض التكلفة وزيادة الأرباح للفلاح، وهو ما ينعكس أيضًا على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السكر.

وشدد "توفيق"، على أهمية تعميم هذه التجربة في جميع محافظات الصعيد، وتكرارها لأكثر من محصول، في ضوء نتيجة هذه التجربة، لافتًا إلى أن اضطلاع البنك الزراعي بهذه المهمة هو عودة لدور القطاع المصرفي التنموي، حيث يجب الاستفادة من السيولة المالية للبنك في مشروعات زراعية مدرة لعوائد اقتصادية، وهو ما يمكن الفلاح من الاستفادة القصوى بتطوير إنتاجه وتقليل تكلفته وزيادة أرباحه، وفي نفس الوقت قدرته على سداد التمويل، وتحقيق المزيد من الاستثمارات الزراعية.

وأشار عضو لجنة التعليم بالشيوخ، إلى أن الدولة تولي عناية كبيرة لقطاع الزراعة حيث جاء على رأس أولويات خطة الإصلاح الهيكلي بجانب قطاعى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، لأن هذه القطاعات بحق هي القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي.