فايق لـ "مصراوي": التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يوحي بالأمل

كتب- محمد نصار:

وجه محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المنتهية ولايته، رسالة دعم للمجلس الجديد بقيادة السفيرة مشيرة خطاب.

وقال فايق، في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين: أتمنى للمجلس الجديد كل الخير والتوفيق في عمله خلال الفترة القادمة.

وأضاف رئيس المجلس السابق: إعلان التشكيل الجديد للمجلس القومي وضع طبيعي حيث كان يجب أن يصدر التشكيل منذ فترة.

وعبر محمد فايق، عن اعتقاده في أن التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان يوحي بالأمل.

واختتم رئيس المجلس السابق قائلا: أتمنى كذلك للسفيرة مشيرة خطاب كل التوفيق في مهمتها الجديدة.