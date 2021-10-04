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ننشر أسماء أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب

12:04 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
ننشر أسماء أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم التي يترأسها -وفقاً للائحة- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي، وتضم في عضويتها 14 نائبا. والأعضاء هم كل من: 1

- محمد محمد عبدالمقصود محمد (مستقبل وطن)

2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن)

3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن)

4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن)

5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن)

6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن)

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن)

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل وطن)

9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري)

10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد)

11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن)

12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية)

13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي)

14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة) وتم الموافقة على تلك الأسماء لعرضها على الجلسة العامة.​

مجلس النواب حنفي جبالي إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي لجنة القيم

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