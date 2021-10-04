ننشر أسماء أعضاء لجنة القيم بمجلس النواب
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة القيم التي يترأسها -وفقاً للائحة- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي، وتضم في عضويتها 14 نائبا. والأعضاء هم كل من: 1
- محمد محمد عبدالمقصود محمد (مستقبل وطن)
2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن)
3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن)
4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن)
5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن)
6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن)
7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن)
8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل وطن)
9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري)
10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد)
11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن)
12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية)
13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي)
14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة) وتم الموافقة على تلك الأسماء لعرضها على الجلسة العامة.
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