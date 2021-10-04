وزيرة الصحة: منع دخول الجامعات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن ٩٥٪؜ من العاملين في وزارة التعليم العالي تلقوا لقاح كورونا، كما تلقى 35% من طلاب الجامعات اللقاح.

وشددت على أنه لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد الحصول على اللقاح.

وأضافت: "نحن نحميهم ولذلك لا يوجد إغلاق أو تأجيل للدراسة".

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن اللقاحات الخاصة بكورونا متوفرة في كافة المراكز بالجمهورية، وتم تطعيم عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وشددت على أن جميع اللقاحات آمنه وفاعلة.