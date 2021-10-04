Masrawy logo white

وزيرة الصحة: منع دخول الجامعات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

12:02 م الإثنين 04 أكتوبر 2021
وزيرة الصحة: منع دخول الجامعات إلا بعد الحصول على لقاح كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب - أحمد جمعة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن ٩٥٪؜ من العاملين في وزارة التعليم العالي تلقوا لقاح كورونا، كما تلقى 35% من طلاب الجامعات اللقاح.

وشددت على أنه لن يتم السماح بدخول الجامعات إلا بعد الحصول على اللقاح.

وأضافت: "نحن نحميهم ولذلك لا يوجد إغلاق أو تأجيل للدراسة".

جاء ذلك خلال مؤتمر الصحفي للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، و السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن اللقاحات الخاصة بكورونا متوفرة في كافة المراكز بالجمهورية، وتم تطعيم عدد كبير من المواطنين خلال الفترة الماضية.

وشددت على أن جميع اللقاحات آمنه وفاعلة.

هالة زايد منع دخول الجامعات لقاح كورونا وزارة التعليم العالي فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. وزيرة الصحة تحسم الجدل بشأن بدء العام الدراسي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا