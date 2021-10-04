التشكيل الجديد لـ "قومي حقوق الإنسان".. جورج إسحاق: نطالب البرلمان بإصدار هذه التشريعات

كتب- محمد نصار:

علق جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على التجديد له عضوا في تشكيل المجلس الجديد، الصادر اليوم الاثنين.

وقال إسحاق، لمصراوي، الاثنين: أتمنى أن أبذل مزيدا من الجهد في المجلس الجديد.

وأضاف عضو المجلس القومي، أنهم سيعملون خلال الفترة القادمة على تنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لحاجتها إلى تفعيل الكثير من البنود على أرض الواقع.

وتابع جورج إسحاق: نطالب البرلمان بالعمل على التشريعات التي نتحدث عنها منها تحسين أوضاع السجون والحبس الاحتياطي.

وأوضح أن التشكيل الجديد سيعزز من صوت مصر في المحافل الدولية وخاصة فيما يتعلق بالتقارير الصادرة عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث من المقرر أن تتشكل لجان المجلس خلال الفترة القادمة.