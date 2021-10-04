ننشر تشكيل لجنة القيم بالبرلمان بدور الإنعقاد الثاني

كتب- نشأت علي:

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعًا، عرض خلاله تشكيل لجنة القيم التي يترأسها -وفقاً للائحة- رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي، وتضم في عضويتها 14 نائبا.

والأعضاء هم كل من:

1- محمد محمد عبدالمقصود محمد (مستقبل وطن).

2- محمد عبدالله عبدالله زين الدين (محمد زين الدين) (مستقبل وطن).

3- يونس يونس أحمد عمر (يونس الجاحر) (مستقبل وطن).

4- محمد سلطان علي محمد (محمد سلطان) (مستقبل وطن).

5- محمد أحمد أحمد زايد (محمد زايد) (مستقبل وطن).

6- حسام محمد محمود أحمد (حسام العمدة) (مستقبل وطن).

7- أحمد إسماعيل محمد أحمد (أحمد إسماعيل) (مستقبل وطن).

8- محمد رضا عبدالمحسن أحمد البنا (محمد رضا البنا) (مستقل وطن).

9- مكرم السيد متولي رضوان (مكرم رضوان) (الشعب الجمهوري).

10- أيمن محسب سالم فرج (أيمن محسب) (الوفد الجديد).

11- مصطفى بدران مهنى مصطفى (مصطفى بدران) (حماة الوطن).

12- مي أوسامة كمال السيد رشدي (مي رشدي) (الإصلاح والتنمية).

13- مها رزق عبدالناصر الطرهوني (مها عبدالناصر) (المصري الديمقراطي الاجتماعي).

14- سناء حسان طايع علي (سناء الحساني) (مصر الحديثة).

وتم الموافقة على تلك الأسماء لعرضها على الجلسة العامة.