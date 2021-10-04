Masrawy logo white

800 جنيه منحة للعاملين بالأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف- مستند

10:29 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
800 جنيه منحة للعاملين بالأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف- مستند

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، صرف مكافأة 800 جنيه للعاملين بالقطاعات التابعة للمشيخة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وقرب حلول العام الدراسي الجديد.

ونص قرار شيخ الأزهر، الذي حصل مصراوي على نسخة منه، أن تصرف المكافأة للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين و المؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد، بجامعة الأزهر وقطاع المعاهد، يوم السبت المقبل.

أحمد الطيب منحة للعاملين بالأزهر المولد النبوي العام الدراسي الجديد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
761

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

544

متعافون اليوم

306030

إجمالي الإصابات

17399

إجمالي الوفيات

258252

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. ​​هل يصبح الشتاء أكثر برودة في مصر بسبب إعصار "شاهين"؟ الأرصاد تجيب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا