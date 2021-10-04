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القوى العاملة : تعيين 1255 شاباًً منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة بقنا

10:05 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
القوى العاملة : تعيين 1255 شاباًً منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة بقنا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- مصراوي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا 1255 شابًا من مختلف المؤهلات، منهم 5 من ذوى الهمم والعزيمة، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلين بمكاتب التشغيل 5216 شاباً، فضلا عن استخراج 1380 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعيًا بإجمالى 129 ألف جنيه، لـ 55 عاملاً، وصرف 94 ألفاً و230 جنيها للرعاية الصحية لـ 551 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال أغسطس الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 602 منشأة، وأسفر عن تحرير 56 محضراً عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، فضلاً عن تلقى 13 شكوى عمالية، تم تسوية 4 منها ودياً ، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 6 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 183 منشأة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة ذوى الهمم قنا

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