حدث ليلاً| حقيقة تأجيل الدراسة.. ومقتل صاحب الرسوم المسيئة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

37 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258947 حتى اليوم.

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مستشارة وزيرة الصحة: الدولة تتجه للتعايش مع كورونا.. وتأجيل الدراسة "مجرد كلام"

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن الحديث عن تأجيل الدراسة بسبب زيادة إصابات فيروس كورونا، هو مجرد كلام ليس له دليل على أرض الواقع.

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​تنفيذًا لتكليفات السيسي.. أول تحرك برلماني لتدريس مادة الثقافة الغذائية في المدارس

تقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة بشأن تدريس مادة "الثقافة الغذائية في المدارس" وإعداد كوادر تعليمية قادرة على تدريس التربية الصحية والغذائية كمادة في المدارس الابتدائية والإعدادية، باعتبار الحق في الغذاء والصحة حق من حقوق الإنسان.

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رسام سويدي أساء للرسول.. فشلت محاولات اغتياله وقتله حادث سير

توفي رسام الكاريكاتير السويدي لارس فيلكس الأحد إثر حادث سير خطير، بعد اشتعال النيران في سيارته إثر اصطدامها بشاحنة.

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​"قومي المرأة" والأمم المتحدة يطلقان مرحلة جديدة من المعسكرات العائلية

أطلق المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مرحلة جديدة من المعسكرات العائلية حول موضوع "التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة"، بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرينج - مصر".

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"وثائق باندورا".. وكلاء بوتين لبناء إمبراطوريته الاقتصادية

نشر الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية الأحد "أشمل تحقيق حول السرية المالية حتى الآن" بناء على ملايين الوثائق المسربة من جميع أنحاء العالم، أطلق عليه "وثائق باندورا" وهو ثمرة عمل أكثر من 600 صحافي في 117 دولة. ويورط التحقيق العديد من زعماء الدول والحكومات بينهم زعيم عربي ورئيس وزراء التشيك ورئيسا كينيا والإكوادور، حيث يتهمهم بإخفاء ملايين الدولارات عبر شركات خارجية لا سيما لأغراض التهرب الضريبي.

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جمال السادات: فوجئت بجنازة عسكرية لوالدتي وتكريم السيسي لها لم نكن نحلم به

قال جمال السادات، نجل الرئيس الراحل أنور السادات، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لم يستجب فقط لوصية والدته جيهان السادات بدفنها إلى جوار زوجها، بل فاجأهم بالجنازة العسكرية وتكريمها وترتيبات الدفن.

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سقوط قتلى جراء انفجار قرب جنازة والدة مسؤول في طالبان

أعلنت حركة طالبان يوم الأحد مقتل عدة أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول، وقع بالقرب من مراسم جنازة والدة المتحدث الرئيسي لطالبان ذبيح الله مجاهد .

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