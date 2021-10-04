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"الآياتا": تراجع السفر العالمي في أغسطس بسبب المتحور دلتا

05:00 ص الإثنين 04 أكتوبر 2021
"الآياتا": تراجع السفر العالمي في أغسطس بسبب المتحور دلتا

الآياتا

​كتب- محمد عبيد:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا"، تباطؤ معدلات الطلب على الرحلات الجوية خلال أغسطس الماضي، مقارنةً بشهر يوليو، وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الدول استجابةً للمخاوف المتعلقة بمتغير "دلتا"، أدت إلى انخفاض مؤثر في معدلات الطلب على السفر المحلي.

وأوضح "الآياتا" في بيان له، أنه نظرًا لتأثير أزمة كوفيد-19 الاستثنائي على مقارنات النتائج الشهرية بين عامي 2021 و2020، ترجع جميع المقارنات إلى أغسطس 2019 ما لم يذكر خلاف ذلك، حيث كانت مستويات الطلب ضمن نطاقها الاعتيادي بالمقارنة مع أغسطس 2019، شهد إجمالي الطلب على السفر الجوي في أغسطس 2021 انخفاضاً بنسبة 56.0%، وتُمثل هذه النسبة تباطؤاً ملموساً مقارنةً بمستويات الطلب المسجّلة في يوليو الماضي ، والتي كانت أقل بنسبة 53% من مستوياتها في يوليو 2019.

الآياتا رحلات جوية متغير دلتا تراجع السفر العالمي

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