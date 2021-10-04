وكيل "أفريقية النواب" الجديد: تعزيز التعاون مع القارة السمراء أهم أولويات البرلمان

​​أكد النائب عمرو هندي، وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن القارة الأفريقية من دوائر الأمن القومي المصري خاصة في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي، واهتمام مصر بتعزيز أواصر التعاون مع دول المنطقة بصورة شاملة، لتشمل آفاقًا أكثر رحابة من خلال التركيز على مشروعات التنمية بصفة أساسية، والخدمات الاجتماعية والتنوير والوعي الثقافي.

ولفت هندي في تصريحات له، بعد فوزه بوكالة لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني، اليوم الأحد، أن مصر نجحت في استعادة دورها بالقارة في مجالات عديدة على مدار السبع سنوات الماضية، وحققت إنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي من شأنها البناء عليها في المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية، من خلال تنشيط التعاون بين مصر والدول الأفريقية في كافة المجالات، فضلًا عن استضافة عدد من المؤتمرات والمنتديات المعنية بالاستثمار والاقتصاد والأمن فى القارة.