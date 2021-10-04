​تنفيذًا لتكليفات السيسي.. أول تحرك برلماني لتدريس مادة الثقافة الغذائية في المدارس

تقدمت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة بشأن تدريس مادة "الثقافة الغذائية في المدارس" وإعداد كوادر تعليمية قادرة على تدريس التربية الصحية والغذائية كمادة في المدارس الابتدائية والإعدادية، باعتبار الحق في الغذاء والصحة حق من حقوق الإنسان.

وأوضحت عطوة، في طلبها أن الغذاء يمثل حقًا من حقوق الإنسان، وهو من بين أهم العوامل البيئية أثرًا على حياة الإنسان، إذ يأتي في مقدمة ما يجب على الأسرة أن توفره لأفرادها.

واقترحت عطوة، أن تدرج وزارة التربية والتعليم مادة "الثقافة الغذائية في المدارس" كمادة تدرس بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي.

وأوضحت: "نقترح أن تعد الوزارة خطة تدريب لإعداد كوادر تعليمية قادرة على تدريس التربية الصحية والغذائية كمادة في المدارس الابتدائية والإعدادية، باعتبار الحق في الغذاء والصحة حق من حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء مراكز تعليمية متخصصة في هذا المجال".