​"قومي المرأة" والأمم المتحدة يطلقان مرحلة جديدة من المعسكرات العائلية

(أ ش أ):

أطلق المجلس القومي للمرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مرحلة جديدة من المعسكرات العائلية حول موضوع "التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة"، بالتعاون مع مؤسسة "ويل سبرينج - مصر".



وأشارت هيئة الأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان أصدرته، إلى أن المعسكرات بدأت خلال اليومين الماضيين بالقاهرة، وسيتم تنظيمها خلال الأسابيع القادمة بعدد من المحافظات (الإسكندرية، ودمياط، والمنيا)، في إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين"، الذي ينفذ بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا).

وأوضح البيان أن هذه المعسكرات تستهدف الآباء والأمهات في المحافظات المختارة لتعزيز تبني الممارسات المتوازنة لتحقيق المساواة بين الجنسين في المنزل من خلال تحدي المعايير النمطية القائمة على النوع الاجتماعي، وتعزيز المزيد من المشاركة المتساوية للرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بين النساء والرجال، والفتيات والفتيان.

وتؤكد الأنشطة التي يتم ممارستها خلال المعسكرات أهمية التواصل الجيد بين الأزواج، وتستند جميعها إلى الدليل التدريبي الذي تم تطويره للاستخدام من قبل الأفراد أو المنظمات المشاركة في دعم مناهج الأبوة والأمومة، بما في ذلك الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمدربين/المدربات، المستقلين/المستقلات، والأوساط الأكاديمية وغيرهم من المهنيين/المهنيات، الذين يتعاملون مع أولياء الأمور ويؤمنون بأهمية تعزيز مفاهيم المساواة وتمكين المرأة في المنزل.