شيخ الأزهر: قمة المناخ فرصة حقيقة للاتحاد من أجل مستقبل أفضل للإنسانية

كتب- محمود مصطفى:



قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إن قمة المناخ COP26 فرصة حقيقية لرفع الوعي بمخاطر التغيير المناخي، والاتحاد من أجل مستقبل أفضل للإنسانية.

وأضاف خلال تغريدة به باللغتين العربية والإنجليزية على صفحته الرسمية ب"فيسبوك"، السبت، أنه لا بديل عن إعلاء مبدأ المسؤولية المشتركة والتضامن لعبور تلك الأزمة الخانقة والحد من التغيرات المناخية؛ وفاء بمسؤوليتنا جميعًا تجاه الأجيال القادمة.

The COP26 summit is a great opportunity to raise awareness of climate change and unite for a better future for humanity. There is no alternative to shared responsibility and solidarity to mitigate climate change. This is the responsibility we all hold towards future generations.