نائب يطالب بإسناد حقيبة الصحة لوزير التموين: "لو واحد غيره كان جاله ضغط"

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إشادات واسعة بدور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، في توفير السلع التموينية، خلال أزمة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير، بحضور وزير التموين للاستماع لخطة الوزارة فيما يتعلق بتطوير منظومة الخبر والبطاقات التموينية.

وقال النائب لطفي شحاتة، إن وزير التموين نجح في توفير احتياطي استراتيجي من السلع قبل جائحة كورونا، ما ساهم في تجنب البلاد لمشكلات كبيرة عانت منها دول كثيرة، مطالبًا الحكومة بضرورة تحمل فاتورة ارتفاع أسعار السلع عالميًا بدلًا من تحميلها للمواطنين محدود الدخل.

وتابع شحاتة: "كنت أتمنى أن يتم إسناد وزارة الصحة للدكتور المصيلحي، إلى جانب وزارة التموين، خاصة أنه نجح في ضبط منظومة التموين في مختلف بقاع الجمهورية من أصغر نجع إلى أكبر مدينة، كما أنه نجح من قبل في تطوير لمنظومة البريد المصري في خطوة غير مسبوقة".

وأضاف شحاتة: "لو واحد غير وزير التموين في مثل تلك الظروف المتعلقة بأزمة كورونا كان يجي له الضغط ولكنا ربنا أعطاه ملكة التعامل مع الأزمات".



واتفق النائب عبدالباقي تركيا مع شحاتة، وأكد أن وزير التموين من أكثر الوزراء الناجحين في الحكومة المصرية، لافتًا إلى أنه وزير سياسي واستطاع أن يجتاز أزمات كبيرة سيذكرها له التاريخ.

من جانبه قال النانب طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن وزير التموين يدير الوزارة بحكمة وخبرة كبيرة، مطالبًا في الوقت ذاته أن تضع الحكومة في الاعتبار أن نسبة الفقر تصل إلى 29% في أخر تقرير صادر عن جهاز التعبئة والإحصاء، وهو الأمر الذي يتطلب زيادة موازنة وزارة التموين لتحمل فروق أسعار السلع عن المواطنين.