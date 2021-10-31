وكيل الأزهر يستقبل السفير المصري الجديد لدى سريلانكا والمالديف

كتب- محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الأحد، ماجد نافع، نائب مساعد وزير الخارجية للوكالات الدولية المتخصصة، سفير مصر الجديد لدى دولتي "سريلانكا والمالديف".

وهنأ الضويني، السفير ماجد نافع، على توليه منصب سفير مصر لدى دولتي "سريلانكا والمالديف"، مؤكدا استعداد الأزهر تعزيز سبل التعاون مع الدولتين في تدريب الأئمة والدعاة من خلال أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، وتدريبهم على أساليب تفنيد الفكر المتطرف ومواجهته على المستوى الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن الأزهر يرحب بطلاب العلم من خلال المنِح الدراسية التي يقدمها للطلاب الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية.

من جانبه أشاد السفير ماجد نافع بجهود الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في نشر الوسطية والاعتدال، وتقديم الصورة الصحيحة عن جوهر وسماحة رسالة الإسلام إلى العالم، من خلال جولاته الخارجية وخطاباته التي ينصت لها الجميع ويصل صداها إلى العالم كله، مؤكدا أن الأزهر حائط صد منيع للأفكار المتطرفة والمتشددة.