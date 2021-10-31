جاري تنفيذ 42 ألف وحدة.. مسؤلو الإسكان يتفقدون مشروعات حدائق أكتوبر

أعلى مبنى سكني في أفريقيا.. متحدث الإسكان ينشر أحدث صور لأحد أبراج

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقدت مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع التنمية وتطوير المدن بعض المشروعات بمدينة حدائق اكتوبر

وخلال الزيارة تم المرور على كل مشروعات الإسكان الاجتماعى الجاري العمل بها بالإضافة إلى المشروعات التي تم الانتهاء منها برفقة المهندس رئيس الجهاز والنواب والمعاونون ومديري الإدارات.

وأشادت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى بجودة وحجم الأعمال الجاري العمل بها، ويصل عدد الوحدات الجاري تنفيذها ٤٢٠٠٠ وحده وتم الانتهاء من ٦٢٠٠٠ وحده وجاري تخطيط ١٩٠٠٠ وحدة بإجمالي أكثر من ١٢٠٠٠٠ وحدة إسكان اجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر.