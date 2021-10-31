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أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين

08:55 م الأحد 31 أكتوبر 2021
أمطار واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد تحسن نسبي في الأحوال الجوية على محافظات الدلتا والقاهرة والوجه البحري حيث ضعفت فرص سقوط الامطار ليصبح الطقس غائم جزئي مع ارتفاع في درجات الحرارة.

وأضافت الهيئة، أنه يبقى تأثير السحب على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق متفرقة هناك.

وأكدت الهيئة أن اليوم الأحد، يوجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وسيناء على فترات متقطعة (60:50 % تقريبا)، وعلى مناطق متفرقة من شمال الصعيد على فترات متقطعة (20 % تقريبًا).

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد: غدًا الاثنين يوجد أمطـار خفيفة إلى متوسطة واضطراب الملاحـة البحريـة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ووسط سيناء على فترات متقطعة.

الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة الأمطار

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