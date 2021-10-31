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وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جدد.. والدعم النقدي يحتاج إلى حوار مجتمعي

08:30 م الأحد 31 أكتوبر 2021
وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جدد.. والدعم النقدي يحتاج إلى حوار مجتمعي

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- نشأت علي:

شدد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن الاستمرار في تنقية قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية أمر ضروري حتى يصل الدعم لمستحقيه ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من دعم الخبز قبل بدء التنقية كان يبلغ نحو 81.5 مليون مواطن والآن أصبح 71 مليون فقط، دون أن يضار مواطن واحد.

وردًا على سؤال حول إضافة المواليد للبطاقات التموينية، أكد المصيلحي، أنه لا يوجد اعتماد مالي لإضافة المواليد الجديدة، موضحًا أن ما تم في هذا الملف هو السماح بإضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجًا فقط وفقًا لضوابط وشروط محددة.

ولفت وزير التموين، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن التحول للدعم النقدي المشروط أمر يحتاج إلى نقاش موسع وخطة استراتيجية حتى يتم توعية المواطن بمزايا هذا النظام، مؤكدًا أنه يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويقلل من الفاقد.

علي المصيلحي وزارة التموين السلع التموينية البطاقات التموينية

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