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سفير بنجلاديش بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر ويؤكد أن منهجه طوق النجاة من الإرهاب

07:49 م الأحد 31 أكتوبر 2021
سفير بنجلاديش بالقاهرة يشيد بجهود الأزهر ويؤكد أن منهجه طوق النجاة من الإرهاب

جامعة الأزهر

القاهرة - (أ ش أ):

أشاد سفير بنجلاديش بالقاهرة محمد منير الإسلام، بجهود جامعة الأزهر الشريف في نشر الوسطية والاعتدال في العالم.

وأكد سفير بنجلاديش بالقاهرة - خلال زيارته لجامعة الأزهر اليوم الأحد ولقائه فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث - أن المنهج الأزهري يعد طوق نجاة من التطرف والإرهاب اللذين يعاني منهما العالم كله .

من جانبه رحب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بسفير بنجلاديش في رحاب جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن الجامعة تهتم بالطلاب الوافدين من بنجلاديش بجانب اهتمامها بجميع الطلاب الوافدين الدارسين في جامعة الأزهر والبالغ عددهم 23 ألف طالب وطالبة من أكثر من 100 جنسية حول العالم.

وأوضح رئيس الجامعة أن التدريس في جامعة الأزهر قائم على الرأي والرأي الآخر، والتنوع الفكري الإيجابي والاندماج وقبول الآخر، مشيرًا إلى أن هذا ما تتميز به المناهج الدراسية في جامعة الأزهر عن غيرها من سائر المناهج الدراسية.

هذا المحتوى من

جامعة الأزهر الإرهاب سفير بنجلاديش بالقاهرة

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