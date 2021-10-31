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وزارة الطيران: المشاركة في سوق السفر العالمي تعزز مكانة مصر السياحية

07:18 م الأحد 31 أكتوبر 2021
وزارة الطيران: المشاركة في سوق السفر العالمي تعزز مكانة مصر السياحية

وزير الطيران المدني محمد منار

كتب- محمد عبيد:


قال الطيار محمد منار وزير الطيران المدني إن مشاركة الوزارة في فعاليات سوق السفر العالمي بلندن، تأتي فى إطار جهود الدولة المصرية لتنشيط قطاعي الطيران والسياحة، وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، وتحقيق رؤية واستراتيجية قطاع الطيران المدني المصري؛ لتنشيط الحركة الجوية الوافدة من أوروبا، بالإضافة إلى إبراز الخدمات والتسهيلات التي يقدمها القطاع لمختلف الشركات العالمية العاملة في قطاع السياحة والسفر والشحن بالمطارات المصرية.

جاء ذلك خلال مغادرة محمد منار وزير الطيران المدني، القاهرة متوجهًا إلى لندن للمشاركة في فعاليات معرض سوق السفر العالمي 2021، خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري، وذلك في نسخة استثنائية من الحدث تتزامن مع مرحلة عودة حركة السياحة والسفر على المستوى العالمي بالشكل التدريجي.

وأوضح محمد منار - في بيان لوزارة الطيران اليوم الأحد، أنه خلال فعاليات هذا الحدث السياحي العالمي، سيتم تسليط الضوء على أحدث التطورات التي شهدها قطاع الطيران المدني من مشروعات التطوير المستمرة، إضافة إلى العمل على جذب مزيد من شركات الطيران العالمية إلى مصر وتشجيع الفرص الاستثمارية التي تتيحها الوزارة للمستثمرين بصناعة الطيران المدني.

محمد منار وزارة الطيران سوق السفر العالمي الطيران المدني

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