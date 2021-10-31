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وزير النقل يدشن منظومة جديدة للنقل الجماعي بالدقهلية

07:02 م الأحد 31 أكتوبر 2021
وزير النقل يدشن منظومة جديدة للنقل الجماعي بالدقهلية

كامل الوزير

كتب- أسامة علي:

دشن المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، المرحلة الأولى لمنظومة النقل الجماعي المكيفة والمميزة والمزودة بكافة الخدمات الحضارية لخدمة أبناء المحافظة داخل مدينة المنصورة وباقي مدن وأحياء المحافظة.

وقال وزير النقل - خلال التدشين - إن المنظومة تهدف إلى الارتقاء بخدمات النقل على أعلى مستوى وحتى يتحرك القطاع الخاص على نفس النهج تحت إشراف كامل من المحافظة.

كامل الوزير وزارة النقل الدقهلية أيمن مختار

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