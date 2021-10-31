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التموين تشن حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية

06:51 م الأحد 31 أكتوبر 2021
التموين تشن حملة مكبرة لضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية

حملة مكبرة للمرور على مخازن الجملة

كتب- حاتم أبوالنور:

شنّ اليوم قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حملة مكبرة للمرور على مخازن الجملة، بقيادة عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية، وأسفرت الحملة عن ضبط أكبر قضية سلع غذائية منتهية الصلاحية، لدى أحد مخازن الجملة التابعة لتاجر معروف في منطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الحملة من ضبط عدد 4 ثلاجات حفظ، وشملت المضبوطات على الآتي: 5 أطنان جبنة تلاجة و5 أطنان جبنة رومي و340 صفيحة جبنة بيضاء منتهية الصلاحية وكميات أخرى يتم جردها من لانشون وأرز ورنجة.

وجاءت الحملة التفتيشية التي نفذها القطاع بناء على تحريات وصلت إليه منذ أسبوع.

حملة مكبرة للمرور على مخازن الجملة وزارة التموين ضبط سلع مخالفة سلع غذائية منتهية الصلاحية

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